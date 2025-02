Brasil bate Colômbia e emenda 2ª vitória seguida no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira conseguiu mais uma vitória no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O time de Ramon Menezes bateu a Colômbia, por 1 a 0, no começo da noite desta quarta-feira, em Caracas, na Venezuela.

O time começou avassalador, buscando o ataque desde o primeiro minuto. Aos 5, veio o gol que garantiu a vitória. Pedrinho cobrou escanteio e o zagueiro do Flamengo Iago Teodoro subiu para mandar para o gol de cabeça.

Os brasileiros não ficaram satisfeitos e tentaram criar mais chances para ampliar. Somente ao final do primeiro tempo que a Colômbia demonstrou perigo. Felipe Longo cortou um escanteio, e a bola sobrou para o centroavante Villarreal chutar. A finalização foi rebatida por defensores do Brasil.