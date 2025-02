Botafogo anuncia a contratação do atacante Rwan Cruz até o final de 2028

Após a saída de nomes importantes do setor ofensivo como Tiquinho Soares (que foi para o Santos) e Júnior Santos (que acertou com o Atlético-MG), ele chega para ser uma importante alternativa para o ataque alvinegro.

Em meio às contratações para a temporada, o Botafogo mantém o foco no Campeonato Carioca. Após vencer o Nova Iguaçu nesta quinta-feira, o time volta a campo no domingo e enfrenta o Madureira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santos. Na classificação, a equipe ocupa a quarta colocação com 12 pontos. O Volta Redonda lidera a tabela de forma isolada com 16, seguido de Flamengo e Vasco (13).