Bahia anuncia o retorno do atacante Kayky por empréstimo após acordo com o Manchester City

Revelado pelo Fluminense em 2021, Kayky viveu seu melhor momento na equipe do Bahia dois anos depois, quando disputou 28 partidas, balançou as redes em quatro oportunidades e ainda deu cinco assistências. Uma lesão no ligamento do joelho, no entanto, interrompeu essa sequência.

Pelo time holandês, a sua última partida aconteceu no dia 19 de janeiro, quanto esteve presente no empate de sua equipe com o RKC Waalwjik. Com uma passagem sem brilho, o atleta disputou sete partidas desde a sua cirurgia no joelho.

O Bahia volta a campo neste fim de semana pelo Campeonato Estadual e no domingo recebe o Colo Colo na Arena Fonte Nova. Na classificação, a equipe tricolor tem nove pontos em seis rodadas e aparece na terceira posição, atrás do segundo colocado Jacuipense (12) e do Vitória, que lidera o torneio pelos critérios de desempate.