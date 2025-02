Atlético-MG, Flu e Grêmio vão ao norte e Vasco ao Mato Grosso na 1ª fase da Copa do Brasil

"É a competição mais democrática do País, com 92 clubes, em todo território nacional, com clubes das Séries A, B, C e D e até quem não está nessas divisões. Quero dizer que é uma competição aceita em todo o País, com estádios lotados, com acompanhamentos pela televisão e a distribuição de receitas mais expressivas do nosso continente sul-americano. Quem dera a Conmebol pudesse fazer ajustes na Libertadores e na Sul-Americana, pois seguimos líder e seguiremos fazendo esse investimento para os clubes irem bem na parte técnica e com seus torcedores", afirmou Ednaldo, após agradecer a presença de todos os representantes das confederações e dos clubes.

O dirigente ainda fez um clamor para que seja uma disputa limpa e disciplinada dentro e fora dos gramados. "Com combate ao racismo, respeito às mulheres, que a gente sempre ressalta isso, e que seja super disciplinada, seguindo todos os protocolos da Fifa, sobretudo o combate ao racismo, iniciado pela CBF e que todas as entidades mundiais seguem", disse o dirigente. "Desejo sucesso a todos os participantes, e reitero que seja disciplinada dentro e fora de campo, com combate às discriminações e à violência."

Além do Bragantino, o futebol paulista será representado nesta primeira fase por Novorizontino e Ponte Preta, todos jogando como visitante, além de Portuguesa, Inter de Limeira e Votuporanguense, que atuam em seus domínios.

A edição de 2025 da Copa do Brasil sofreu uma leve alteração em seu regulamento. As equipes de melhor ranking continuam estreando fora de casa, mas já não terão mais a vantagem do empate para avançar de fase. Caso a igualdade persista nos 90 minutos, a vaga será definida nas penalidades, dando mais chances aos considerados "azarões." A regra se aplica também na segunda fase.

As partidas da primeira rodada serão disputadas em dois meio de semanas, entre os dias 19 e 26 de fevereiro, e definirão 40 classificados à segunda jornada, na qual sairão os 20 que se juntarão aos 12 já garantidos na terceira fase. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (se garantiram por disputarem a Libertadores), Cruzeiro (pela nona posição no Brasileirão), Santos (campeão da Série B), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (Campeão da Copa Verde).

O calendário da Copa do Brasil, na qual o Flamengo defende o título, está todo definido. A segunda fase será entre 5 e 12 de março; a terceira fase, já com duelos de ida e volta, ocorre nas semanas de 30 de abril e 21 de maio, as oitavas nas semanas de 30 de julho e 6 de agosto, quartas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, semifinais dias 5 e 19 de outubro e finais dias 2 e 9 de novembro.