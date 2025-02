Ancelotti responde presidente da LaLiga sobre arbitragem e defende Real: 'Ninguém perdeu juízo'

O clássico entre as duas principais equipes de Madri acontece somente no sábado, mas as polêmicas em torno do jogo envolvendo líder (Real Madrid) e segundo colocado (Atlético de Madrid) continuam tomando conta do noticiário esportivo. Nesta sexta-feira, Carlo Ancelotti aproveitou a entrevista coletiva para mandar um recado a Javier Tebas, presidente da LaLiga, que criticou o protesto do time merengue contra a arbitragem da partida diante do Espanyol, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Antes de uma partida tão importante não gostaria de tocar neste assunto. Tebas pode ficar tranquilo porque ninguém perdeu o juízo. Solicitamos uma explicação sobre o ocorrido para melhorar o sistema. Pelo que ouvi dizer, nem todo mundo está feliz. Dizem que o sistema favorece Madrid, mas quando Madrid quer mudá-lo, eles rejeitam", afirmou o treinador.

De acordo com o dirigente da entidade que comanda o campeonato local, o clube merengue adotou uma postura destrutiva em relação à competição a fim de criar uma narrativa que prejudica a imagem da LaLiga. "O Real Madrid é contra tudo. Construiu uma história exagerada de vitimização", afirmou Tebas após o protesto ter sido formalizado.