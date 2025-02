Abel reclama da arbitragem, cita Djokovic e fala em falta de sorte do Palmeiras no dérbi

Mais do que o erro de Richard Ríos que resultou no gol do Corinthians e o pênalti perdido por Estêvão nos acréscimos, o que incomodou Abel Ferreira foi o árbitro Raphael Claus. O técnico português reclamou que o juiz ignorou uma invasão de área antes de Estêvão bater e errar a penalidade no fim do clássico, que terminou empatado por 1 a 1.

"Não foram só os nossos jogadores que erraram, alguém dentro de campo errou feio. As imagens podem mostrar com clareza. As imagens são muito claras para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmeras", queixou-se o técnico. "Houve invasão da área, isso é nítido, e a regra existe para se cumprir."

A grande produção ofensiva de sua equipe no dérbi agradou Abel, que preferiu ver o copo meio cheio. Ele disse ter gostado do desempenho de seu time e não deu destaque à ineficiência do Palmeiras, que abusou dos cruzamentos à área, mas não tem um camisa 9 capaz de decidir. "Dinâmica, intensidade, velocidade. Acho que fizemos uma boa partida", avaliou ele. "Não tivemos dificuldades, eles só nos paravam. Não conseguimos o gol, a bola bateu na trave, perdemos um pênalti."