Willian, ex-Corinthians, assina com o Fulham até o fim da temporada: 'Feliz pela volta'

O meia-atacante Willian, ex-Corinthians e seleção brasileira, vai defender novamente a camisa do Fulham. O clube inglês anunciou o acordo em seu site oficial e vai contar com o atleta até o fim desta temporada.

Com passagens também pelo Arsenal e Chelsea, ele havia deixado o Fulham em agosto do ano passado, quando acertou sua transferência para atuar no Olympiacos, da Grécia.

O jogador de 36 anos disse estar pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira. "Estou muito feliz por estar de volta. Acho que é uma grande oportunidade de jogar novamente por este clube. Motivado para entrar logo em campo", afirmou.