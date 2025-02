Wendell é apresentado no São Paulo e mira títulos: 'A camisa por si só já pesa'

O São Paulo apresentou mais um reforço nesta quinta-feira para a temporada 2025: o lateral-esquerdo Wendell. Liberado na última semana pelo Porto, o atleta participou com o grupo do treino no CT e depois concedeu a sua primeira entrevista como jogador do clube.

No futebol europeu há 11 anos, ele disse o que o motivou a retornar ao futebol brasileiro. "A camisa do São Paulo por si só já pesa. São três Mundiais, três Libertadores e seis Brasileiros. A gente sempre mira um gigante brasileiro e estamos preparados para uma boa temporada em busca de títulos", afirmou o lateral-esquerdo.

Na coletiva, o atleta comentou sobre o trabalho do técnico argentino Luís Zubeldía. Ao falar do interesse demonstrado pelo técnico na sua aquisição, Wendell acredita que consiga ajudar o elenco.