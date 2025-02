'Vini Jr. se tornou um problema no Real Madrid', afirma jornalista espanhol

Estrela do Real Madrid e eleito melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa, Vinícius Júnior não tem desempenhado seu melhor futebol nas últimas partidas do clube espanhol. Contra o Leganés, pela Copa do Rei, o atacante recebeu críticas de Luka Modric ainda em campo, após a equipe abrir 2 a 0 e ceder empate por 2 a 2 no segundo tempo - os merengues venceram por 3 a 2, já nos acréscimos. O mesmo acontece fora dos gramados, com o camisa 7 sendo alvo da imprensa espanhola.

"É oficial: Vini Jr. se tornou um problema para o Real Madrid", afirmou Raúl Varela, jornalista do Marca, nesta quinta-feira, após a classificação para a semifinal da Copa do Rei. Desde novembro, o atacante não marca um gol pelo Campeonato Espanhol - ficou fora de seis jogos no período, por lesão muscular e suspensão. Além disso, em janeiro, o Real Madrid foi goleado pelo Barcelona por 5 a 2, na decisão da Supercopa.

"Eu não sei se foi a Bola de Ouro que eles não lhe deram, o The Best que eles lhe deram, a vivência, em todos os níveis, com Mbappé ou o chamado da Arábia que ele não quer responder nem tanto por ele, mas por seus arredores. A questão é que este Vini é diferente", afirmou o jornalista. Após as primeiras sondagens no início desta temporada, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) não desistiu de levar o atacante ao Oriente Médio neste ano.