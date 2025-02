Tati Weston-Webb cai nas oitavas de final em etapa de Pipeline no Circuito Mundial

O resultado garantira as duas surfistas do Brasil nas oitavas de final. Após se destacar na estreia, Luana caiu de produção no início do mata-mata e foi derrotada pela australiana Tyler Wright por 8,26 a 7,60.

No masculino, o Brasil ainda tem oito representantes na disputa, na etapa que vem sendo marcada por adiamentos seguidos em razão da falta de ondas. João Chianca, mais conhecido como "Chumbinho", Italo Ferreira, Filipe Toledo, Edgard Groggia e Ian Gouveia asseguraram vaga direta na terceira fase.

E terão a companhia de Deivid Silva, Alejo Muniz e Miguel Pupo, que superaram a repescagem para alcançar esta fase. Samuel Pupo e Yago Dora se despediram da etapa de forma precoce.