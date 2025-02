Salah brilha, Liverpool goleia o Tottenham e se garante na final da Copa da Liga Inglesa

Com uma assistência para Gakpo abrir o placar e decisivo na cobrança de pênalti que decretou o segundo gol, o egípcio Mohamed Salah foi o destaque da vitória de 4 a 0 do Liverpool sobre o Tottenham nesta quinta-feira, no Anfield, em jogo que assegurou o conjunto vermelho na final da Copa da Liga Inglesa. Derrotada no confronto de ida da semifinal por 1 a 0, a equipe do técnico Arne Slot exerceu forte pressão desde o apito inicial para construir a vantagem e confirmar a sua presença na decisão do torneio.

No histórico do duelo, o time da casa teve o domínio total desde o início. Pelo lado do Tottenham, o brasileiro Richarlison fez uma partida apagada. Contundido, o centroavante foi substituído no fim do primeiro tempo por Mathys Tel. O Liverpool ainda teve um gol anulado nos primeiros 45 minutos.

Os dois times voltam a jogar no fim de semana, mas pela quarta fase da Copa da Inglaterra. No domingo, o Liverpool visita o Plymouth Argyle, no Home Park. No mesmo dia, o Tottenham vai até o Villa Park encarar o Aston Villa.