Por que gramados de futebol brasileiro estão alagando e causando adiamento dos jogos?

Nos casos como o ocorrido na Supercopa, a CBF determina que, se a partida já estiver em andamento, a arbitragem deve paralisá-la inicialmente por 30 minutos; caso o problema no gramado persista após esse período, é possível prorrogar por mais meia hora a paralisação, adiar, suspender ou dar a partida como encerrada. No último caso, isso pode ocorrer a partir dos 30 minutos do segundo tempo, com mais de dois terços do jogo disputado.

Partidas adiadas ou suspensas devem ser realizadas no dia seguinte, às 15h (de Brasília), caso haja condições para tal. No caso das chuvas, deve ser avaliada a qualidade do gramado. E para tal, é crucial a drenagem nos campos ao redor do Brasil. Em São Paulo, os mais afetados - e que tiveram suas partidas adiadas - foram o MorumBis e a Vila Belmiro.

No primeiro, o clássico disputado entre São Paulo e Corinthians se deu no fim de semana em que a cidade do São Paulo sofreu com as chuvas. Na sexta-feira - o jogo se deu no sábado -, a capital paulista teve o terceiro maior acumulado de chuva em 24 horas da estação de referência, com 125,6 mm. Já no horário da partida, foram 37,8 mm registrados. Prevista para as 18h30, ela foi iniciada com uma hora de atraso.

Problema semelhante viveu a Vila Belmiro. A partida foi adiada em 45 minutos antes de seu início. Pontos do gramado ficaram com poças d’água e funcionários precisaram entrar em campo com rodos para tentar minimizar o estrago.

"Uma massa de ar quente e úmido de origem tropical com abundante umidade atua no estado de São Paulo e seguirá presente durante os próximos dias, o que vai favorecer a ocorrência de novos episódios de chuva localmente forte a muito intensa não apenas na capital como na Grande São Paulo e pontos do interior paulista", afirmou a empresa de meteorologia Metsul. Ao longo do mês, a Defesa Civil emitiu alertas de emergência em função das chuvas na capital paulista.

"São Paulo está sob efeito de um clima tropical de altitude, quente e úmido. Uma das características desse domínio morfoclimático é ter uma umidade e pluviosidade desequilibrados", afirma Fábio Adorno Esposito, professor de geografia, Doutor e Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Apesar dessas chuvas intensas, o volume de chuva na capital paulista, em janeiro, foi abaixo do previsto para o mês.