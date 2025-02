Palmeiras tenta frear embalo do Corinthians e deslanchar no Paulistão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela primeira vez na temporada. Os arquirrivais duelam no Allianz Parque, nesta quinta-feira, às 20h, em dérbi que marca certa diferença de realidade entre as duas equipes no Paulistão.

Enquanto o Corinthians começou o ano como terminou, em boa fase, com sete vitórias em oito partidas, números que lhe garantem a melhor campanha do Paulistão até o momento, o Palmeiras ainda busca deslanchar na competição. São três triunfos, dois empates e uma derrota em seis partidas para a equipe treinada pelo português Abel Ferreira. Embora o time alvinegro seja mais regular, nenhum dos dois, porém, encantou neste início de ano.

Mas o Palmeiras deu indicações no último domingo, ao golear o Guarani por 4 a 1, que está tomando forma. Abel usou a escalação considerada ideal, sem um camisa 9 fixo, e deve repeti-la nesta quinta-feira, diante do rival contra o qual está invicto há seis anos no Allianz Parque - a última derrota foi no Paulistão de 2019, ano em que Felipão comandava o time.