Neymar desabafa contra Jorge Jesus por fala sobre condições físicas: Fiquei muito chateado

Após sua reestreia com a camisa do Santos em empate com o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, Neymar desabafou. O jogador disse ter ficado chateado com declarações de seu antigo treinador, Jorge Jesus, do Al-Hilal. O português afirmou há algumas semanas que o atleta não estava no mesmo nível físico que seus companheiros de time, na Arábia Saudita.

"Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do (Jorge) Jesus quando ele falou que eu não estava em condições iguais à equipe. Nos treinamentos, era completamente diferente. Eu demonstrava que estava sim apto a jogar e em condições iguais aos atletas, que estavam em condições de jogar. Quando a gente treinava, quem decidia era eu, quem fazia gol era eu, e colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Quando ele deu essa informação, eu sabia que ia mostrar uma coisa diferente. O único lugar que consigo me defender é em campo", afirmou Neymar em entrevista à CazéTV.

No dia 16 de janeiro, quando os rumores sobre a volta de Neymar ao Santos haviam esfriado, Jorge Jesus enalteceu a qualidade técnica do atacante, mas colocou em dúvidas seu nível físico. "É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", disse o treinador.