Neymar alfineta pancadas em reestreia: 'Sei que é o único jeito de me parar'

A violência do adversário foi assunto de destaque entre as palavras de Neymar na saída do gramado da Vila Belmiro, nesta quarta-feira, após sua reestreia com a camisa do Santos. O atacante entrou no intervalo da partida contra o Botafogo, que terminou empatada por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista.

"O jogo estava difícil, ele estavam muito atrás. É um time que se defende bastante, muita pancada. Tiveram uma bola e fizeram o gol", comentou o atacante, que reagiu com bom humor ao fato de ter sido 'tietado' no final do jogo pelos mesmos adversários de quem sofreu faltas em campo.

"Eles vieram tirar foto e eu falei, 'agora querem tirar foto, né, dentro de campo estavam dando pancada pra caramba, quase arrancaram meu tornozelo'. Eles deram risada, mas faz parte, sei que dentro de campo vai ser assim. Óbvio que ninguém vai dar na maldade. Sei que é o único jeito de me parar, mas espero que nos próximos jogos não me achem", brincou Neymar.