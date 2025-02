Monterrey oficializa a contratação e zagueiro Sergio Ramos jogará o Mundial de Clubes nos EUA

Nem Corinthians, tampouco Atlético-MG. O experiente zagueiro espanhol Sérgio Ramos sonhou em jogar no futebol brasileiro, mas vai defender as cores do Monterrey. O clube mexicano oficializou a contratação do defensor nesta quinta-feira com um vídeo divulgado em suas redes sociais.

"Defensor histórico do futebol mundial, campeão múltiplo com Real Madrid e PSG, e campeão do mundo e da Eurocopa com a Espanha. Bem-vindo, Sérgio Ramos! A sua liderança, qualidade técnica e atitude vencedora colocarão o Azul e Branco muito alto", escreveu o Monterrey.

O zagueiro de 38 anos recebeu o camisa com o número 93 e assinou contrato por um ano com o clube mexicano. "Um momento muito especial em nossa história. Sergio Ramos recebe a camisa do Rayado (apelido do clube) do nosso presidente esportivo José Tato Noriega. Defenda-a até a morte, Sérgio."