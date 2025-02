Luisa Stefani cai em Abu Dabi e vê fim de série invicta após título na Áustria

Após encerrar a temporada passada com lesão, Luisa tenta se reabilitar no circuito, de olho no Top 10. A medalhista olímpica ocupa atualmente o 27º posto na lista de duplas da WTA. Nas próximas semanas, a duplista vai jogar o WTA 1000 de Doha, no Catar, e o WTA 1000 de Dubai, novamente nos Emirados Árabes. Nos dois torneios, ela jogará ao lado da americana Peyton Stearns.

Brasileiros em Dallas

Após defenderem o Brasil no confronto com a França, pela Copa Davis, Marcelo Melo e Rafael Matos voltaram à quadra na quarta e estrearam com vitória no ATP 500 de Dallas, nos Estados Unidos. Eles venceram o italiano Matteo Arnaldi e o americano Brandon Nakashima por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2) e avançaram às quartas de final.