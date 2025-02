Grêmio perde invencibilidade para o Juventude no Campeonato Gaúcho antes do Grenal

No último teste antes do clássico contra o Internacional, o Grêmio perdeu a invencibilidade no Campeonato Gaúcho. Com atuação apagada, o tricolor foi dominado pelo Juventude e saiu derrotado por 2 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela quinta rodada do estadual.

Até então, o time do técnico Gustavo Quinteros não havia sofrido gols e acumulava três vitórias e um empate. No entanto, com um time mesclado, focado no clássico de sábado, às 21h, na Arena do Grêmio, viu o Juventude se impor e vencer com autoridade, com gols de Batalla e Jean Carlos, que marcou um golaço de falta.

Apesar da derrota, o Grêmio segue líder do Grupo A, com cinco pontos de vantagem sobre o Guarany, segundo colocado. Já o Juventude vive um grande início de temporada. Com quatro vitórias em cinco jogos, lidera o Grupo C com 12 pontos, registrando seu melhor começo no estadual desde 2016.