Granizo machuca jogadores e campo fica irreconhecível antes de Palmeiras x Corinthians

Uma chuva torrencial momentos antes do clássico Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, realizou estragos no gramado do estádio e fez com que a partida, inicialmente marcada para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, fosse adiada para as 20h30.

A tempestade começou cerca de 1h antes do horário inicial do jogo e em alguns minutos inundou boa parte do campo. O aguaceiro veio acompanhado de muitos raios, trovões e também de granizos. Pelas imagens de televisão, foi possível ver jogadores incomodados com o impacto das pedras na cabeça.

Por volta de 19h20, a defesa civil do Estado de São Paulo enviou à população por avisos em telefone celular um alerta severo de risco alto de alagamentos e enxurradas nas regiões central, norte e oeste (onde está localizado o Allianz Parque, no bairro da Pompeia).