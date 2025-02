Ferran castiga seu clube formador, Barcelona arrasa Valencia e vai à semifinal da Copa do Rei

O Barcelona está nas semifinais da Copa do Rei. E a vaga veio com soberania, mesmo atuando no estádio Mestalla, casa do Valencia. Comandado por Ferran, que castigou seu clube formador com um hat-trick, os catalães arrasaram com goleada de 5 a 0 e se juntam a Atlético de Madrid, Real Madrid e Real Sociedad, que fez 2 a 0 no Osasuna também nesta quinta-feira.

Há menos de duas semanas, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona já havia humilhado o Valencia com surra por 7 a 1, mas naquele dia no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Na ocasião, Ferran também deixou sua marca, ao anotar o segundo gol.

Com a torcida do Valencia esperando um reação no Mestalla, a primeira demonstração de que seria outro jogo de pesadelo veio rápido. O Barcelona necessitou de somente dois minutos para abrir o marcador. E com a lei do ex entrando em ação. Ferran Torres recebeu passe de Balde entre os marcadores e deu toque sutil para mandar às redes. Por respeito ao clube que o revelou, não comemorou.