Em semana 'pesada', Novorizontino visita o embalado São Bernardo pelo Paulistão

O técnico Ricardo Catalá não deve promover muitas mudanças no São Bernardo. A única ausência será o zagueiro Matheus Salustiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pedro Carrerete será acionado para compor a linha defensiva.

No mais, o treinador tem como preocupação somente o desgaste físico devido à maratona de jogos. Ele tem realizado alguns rodízios nos setores e deve mandar a campo o que tem de melhor, com uma escalação semelhante ao jogo do Santos, quando venceu por 3 a 1, de virada.

O cansaço do Novorizontino pesa mais para o técnico Eduardo Baptista. Ele deve promover uma rodagem no elenco, visando a condição física e a preocupação com lesões musculares. De certo, será a ausência do ala Waguininho, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians.

Reverson e Patrick Brey disputam a vaga entre os 11 titulares. O técnico ainda tem Lucca, Igor Formiga e Oscar Ruíz em transição física, que podem ser as novidades entre os relacionados.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X NOVORIZONTINO