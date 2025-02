Em busca da reabilitação, Guarani e Água Santa fazem duelo direto pelo Paulistão

No Guarani, o técnico Maurício Souza segue sem contar com o lateral-direito Yan Henrique, o volante Anderson Leite, os meias Geovane, Isaque e Caio Mello e o atacante Matheus Régis, todos entregues ao departamento médico.

O treinador ainda vive a preocupação com os volantes Nathan Mello e Matheus Sarará. Ambos estão pendurados e, caso sejam advertidos, podem ficar de fora do dérbi contra a Ponte Preta, no próximo domingo. Sem contar com os lesionados e com o elenco curto, a tendência é que a dupla corra o risco na partida contra o Água Santa.

Do outro lado, o Água Santa ainda vai a campo sob o comando do técnico interino Marcelinho Paulista. A grande novidade será o zagueiro Rafael Vaz. Recém-contratado, o defensor já está inscrito no Estadual e deve ser a principal novidade entre os relacionados.

Sem nenhum desfalque por lesão ou questão disciplinar, o treinador, precisando correr atrás do prejuízo e sem tempo para novos testes, deve seguir com a mesma equipe que atuou nos últimos jogos, principalmente a que venceu o Red Bull Bragantino.

