COB anuncia presidente da CBDG como chefe da Missão Brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno

Empresário e gestor esportivo, o gaúcho de Porto Alegre foi o primeiro atleta de Skeleton do Brasil a participar de campeonatos continentais e no Mundial de 2011, no qual terminou entre os 30 melhores do mundo. Strapasson sempre foi bastante atuante para o desenvolvimento dos esportes de inverno do País e espera que sua experiência seja importante nesta nova missão.

"Ser um atleta olímpico é uma conquista pessoal e coletiva, é a realização de um sonho e também é carregar a responsabilidade de representar todo um país. Meu trabalho será de dar todo o apoio, junto à equipe do COB e da CBDN (Confederação Brasileira de Desportos na Neve), para que isso aconteça. Tenho certeza que teremos uma participação histórica no próximo ano", mostrou confiança.

"A um ano dos Jogos e com os resultados que o Brasil vem alcançando nesta temporada, confesso que as expectativas crescem bastante. Nosso melhor resultado até hoje foi o 9° lugar de Isabel Clark em 2006, em Turim, na Itália, e por uma feliz coincidência, será 20 anos depois, também na Itália, que teremos a chance de melhorar esta marca. A previsão, portanto, é de levarmos a maior delegação e obter os melhores resultados da história na nossa 10a participação em edições dos Jogos Olímpicos de Inverno", completou.