Cavaliers vencem, Thunder tem 50 pontos de Gilgeous-Alexander e Warriors decepcionam na NBA

Com um fim de jogo eletrizante, o Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons por 118 a 115, na noite desta quarta-feira, e sustentou sua ampla vantagem na liderança isolada da Conferência Leste da NBA. A rodada também contou com 50 pontos de Shai Gilgeous-Alexander em vitória de Oklahoma City Thunder e um tropeço do Golden State Warriors.

Em Detroit, o herói do jogo foi Darius Garland. Ele acertou uma decisiva e espetacular cesta de três pontos quase do meio da quadra e decretou a vitória dos Cavaliers. Com o desfalque de Donovan Mitchell, Garland se destacou com seus 25 pontos. Mas não esteve sozinho. Evan Mobley foi o cestinha da equipe, com 30.

A dupla ajudou a ofuscar o brilho de Cade Cunningham, que liderou os Pistons no último quarto numa disputa equilibrada até a cesta final. Cunningham chegou a marcar nove pontos em apenas 11 segundos. Terminou a partida com 38 pontos, nove assistências e sete rebotes. Tim Hardaway Jr. contribuiu com 20.