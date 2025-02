Botafogo sofre com lesões, mas vence Nova Iguaçu com gol no fim

No primeiro jogo depois de perder o título da Supercopa para o Flamengo, o Botafogo foi a campo nesta quinta-feira, no encerramento da oitava rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca). Mesmo sofrendo com lesões desde o primeiro minuto - foram três ao todo - o Botafogo contou com gol de Kayke Queiroz, já aos 45 minutos do segundo tempo, para superar o Nova Iguaçu, por 1 a 0, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Savarino ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Com 20 minutos de jogo, Bastos e Artur tiveram que ser substituídos por lesões. Serafim, que tinha entrado na vaga de Bastos, também deixou o campo por questões físicas na segunda etapa. A vitória deixou o Botafogo em quarto lugar, fechando o G-4 com 12 pontos. O Nova Iguaçu caiu para o sexto lugar, também com 12. mas em desvantagem nos critérios de desempates para os demais.

O jogo começou com duas baixas no Botafogo. Com 20 minutos de jogo, o Leiria teve que realizar duas substituições por questões físicas. Aos seis, estreando na temporada, o zagueiro Bastos deixou o campo após uma pancada. Depois, foi a vez de Artur sentir uma lesão muscular, aos 19.