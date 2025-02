Botafogo enfrenta Nova Iguaçu para retomar o caminho das vitórias no Carioca

Com a presença do angolano ao lado de Alexander Barboza, o sistema defensivo voltará a ter a dupla que se destacou no ano passado. Ele entra no lugar de Lucas Halter que já se despediu dos companheiros e acertou com o Vitória.

Sem acertar com um técnico desde a saída de Artur Jorge, o time continua sendo treinado de forma interina por Carlos Leiria. Ele comentou sobre a situação do defensor e pregou cautela. "Bastos vem de um período curto de treinamento e nós precisamos pensar ao longo da temporada. Queremos colocar ele nas melhores condições."

Destaque da equipe alternativa que iniciou o Estadual, o atacante Rafael Lobato pode receber uma nova oportunidade. Apesar de atuar especialmente no lado direito, tem chances de ser uma 'aposta' no lugar de Matheus Martins, que joga pela esquerda e não teve boa atuação no Mangueirão. Os dois disputam uma vaga no setor ofensivo para formar um trio com Artur e Igor Jesus.

Atual vice-campeão Carioca, o Nova Iguaçu quer se manter na zona de classificação para a próxima fase e visa fazer um duelo de igual para igual com o campeão brasileiro e sul-americano. Ciente do bom momento, o técnico Carlos Vitor deve usar a mesma base que entrou em campo nas rodadas anteriores, com mudanças pontuais.

As principais dúvidas estão no setor defensivo. Titular contra a Portuguesa, o lateral-direito Yan Silva disputa posição com Guilherme, que já esteve entre os titulares em outras rodadas da competição. Além deles os zagueiros Renan e Sidney disputam uma vaga para atuar ao lado de Gabriel Pinheiro.

Remanescente do time que surpreendeu no ano passado, o meia Lucas Cruz é um dos destaques. No setor ofensivo, o atacante Victor Rangel, que teve uma breve passagem pelo Botafogo em 2019, é a grande referência do clube da Baixada.