Alberto Valentim explica mudanças e valoriza vitória da Ponte Preta em Bauru

O técnico Alberto Valentim explicou as mudanças no time titular da Ponte Preta após a vitória sobre o Noroeste, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Paulistão. O treinador alegou calendário pesado para justificar as seguidas alterações na equipe de Campinas.

"Eu venho falando do nosso calendário esse ano, de uma pré-temporada mais curta, sem semanas cheias até o final do campeonato. Ou seja, a gente estava indo no limite com os jogadores que iam jogando mais. Tínhamos que dar um descanso para alguns, porque vinham batendo uma minutagem muito alta, com uma carga muito alta de cada jogo. Então, a gente estava correndo um risco muito grande de perder alguns jogadores", afirmou o treinador.

Em comparação à partida contra o Água Santa, na rodada anterior, Valentim promoveu 10 trocas, mantendo apenas o zagueiro chileno Vicente Concha na partida disputada no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.