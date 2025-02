Vasco busca a liderança do Carioca no clássico com o desesperado Fluminense no Mané Garrincha

Assim como fez contra o Volta Redonda, o técnico Fábio Carille deve utilizar o time titular vascaíno. Parte do elenco foi preservada na partida do meio da semana passada, contra o Maricá, o que torna a repetição do time menos desgastante.

Em alta, o volante Hugo Moura pode ser uma novidade. Ele foi um dos destaques do time no ano passado e disputa uma vaga com Tchê Tchê e Jair. Além disso, Dimitri Payet também pode ser uma "aposta" no lugar de Alex Teixeira, que não empolgou neste início de temporada.

A dúvida para o confronto é o zagueiro Maurício Lemos. Um dos reforços anunciados para 2025, o uruguaio ainda não fez sua estreia e segue realizando trabalhos de recondicionamento físico. Caso esteja apto, será opção no banco de reservas.

Após a última partida, Carille foi questionado sobre o time que entraria em campo. No entanto, o treinador preferiu manter o mistério e deixou as possibilidades em aberto. "Eu sou muito do jogo a jogo. Na viagem, conversando com meus auxiliares, já começo a esboçar para que todos saibam os titulares. É cedo para ter uma resposta."

Ao contrário da rodada anterior, em que parte do elenco foi poupado, o Fluminense deve ter todos os titulares em campo. Os zagueiros Thiago Santos e Thiago Silva, além do volante Martinelli são as principais novidades para o clássico.

Principal esperança do time neste início de temporada, o meia Riquelme Felipe deve continuar no banco de reservas. Apesar de parte da torcida pedir sua presença em campo, o técnico Mano Menezes prega cautela e quer evitar a possibilidade de "queimar" o atleta de 17 anos.