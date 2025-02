Trump assina ordem executiva que impede atletas transgêneros de disputar competições

Ele se inclinou para a retórica antes da eleição, prometendo se livrar da "insanidade transgênero", embora sua campanha tenha oferecido poucos detalhes na época.

A ordem a ser assinada nesta quarta - que coincide com o Dia Nacional das Meninas e Mulheres no Esporte - deve orientar a forma como seu governo interpretará o Título IX, a lei mais conhecida por seu papel na busca da igualdade de gênero no atletismo e na prevenção do assédio sexual nos campi universitários.

"Essa ordem executiva restaura a justiça, mantém a intenção original da política 'Title IX' e defende os direitos das atletas do sexo feminino que trabalharam a vida inteira para competir nos níveis mais altos", disse a política Nancy Mace, da Carolina do Sul.

Cada administração tem autoridade para emitir suas próprias interpretações sobre a "Title IX". As duas últimas administrações presidenciais - incluindo a primeira de Trump - apresentaram avaliações bem diferentes sobre o assunto.

Betsy DeVos, secretária de educação durante o primeiro mandato de Trump, emitiu uma política do "Title IX", em 2020, que restringiu a definição de assédio sexual e exigiu que as faculdades investigassem as alegações somente se elas fossem relatadas a determinados funcionários.

A gestão de Joe Biden reverteu essa política em abril do ano passado com uma política própria que estipulava que os direitos dos alunos LGBT+ seriam protegidos por lei federal e fornecia novas salvaguardas para as vítimas de agressão sexual no campus. A política não chegou a abordar explicitamente os atletas transgêneros.