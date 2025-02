Sob 'proteção' do aniversariante Neymar, Santos tenta arrancada no Paulistão contra o Botafogo

Contratado pela diretoria por ser adepto de um estilo de jogo ofensivo, Pedro Caixinha espera mais facilidades a partir de agora para ver a sua filosofia surtir efeito. E o ataque é o setor onde o Santos parece estar mais forte diante do rival de Ribeirão Preto.

Guilherme, artilheiro isolado do Paulistão com sete gols, terá a companhia de Tiquinho Soares, centroavante que busca seu espaço na equipe após ter brilhado no Botafogo. A "cereja do bolo" fica por conta da genialidade de Neymar, que terá liberdade para atuar em todos os espaços para comandar o time.

Com sete pontos em seis rodadas e uma campanha de apenas 38% de aproveitamento, Caixinha sabe que o time precisa reagir de forma imediata. E vai ser sob a "aura" da chegada de Neymar que essa retomada pode ser iniciada.

"Ele vai jogar. Ter essa integração com a nossa própria dinâmica (estilo de jogo) terá uma importância fundamental", afirmou Caixinha, que será substituído pelo auxiliar Pedro Malta na beira do campo - já não trabalharia no jogo por ter sido submetido à cirurgia após um descolamento de retina.

Ao menos, vê Neymar motivado após obter um retorno mais do que amistoso da grande estrela da companhia. "Dependendo do treinador, jogo de 9, de volante, de meia. Estou aqui para ajudar, vim para somar", disse Neymar em seu primeiro contato com a torcida.

No treino desta terça-feira, o atacante participou da atividade com os companheiros e demonstrou estar em forma. Ele se movimentou bem, arriscou chutes a gol e deve atuar pelo menos um tempo.