São Paulo se recupera no Paulistão com goleada convincente sobre o Mirassol

O São Paulo se recuperou da última derrota no clássico para o Santos, ao golear o Mirassol nesta quarta-feira, no MorumBis, por 4 a 1. O triunfo foi construído com gols de Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva, e tem grande valor dada a campanha do rival do interior paulista, segundo melhor time do Paulistão, e devido ao desempenho do time tricolor, que venceu com autoridade.

O tão falado quarteto ofensivo são-paulino, formado por Luciano, Lucas Moura, Oscar e Calleri, foi usado e teve bom rendimento, sobretudo Lucas, que não marcou, mas, iluminado e incansável, causou problemas à defesa dos visitantes. Foi pelos pés do meia-atacante que passou quase todas as principais jogadas dos anfitriões.

O resultado deixa o São Paulo tranquilo, na liderança do Grupo C, com 13 pontos. Há ainda o jogo contra a Inter de Limeira, válido pela primeira rodada e que foi adiado por causa da pré-temporada são-paulina nos Estados Unidos.