São Paulo recebe Mirassol para reencontrar caminho da vitória no Paulistão

Assim como o Corinthians, que está enfrentando uma sequência de quatro partidas em nove jogos, o São Paulo vai ter pela frente a mesma situação. A tendência é que, depois desta partida, Zubeldía alterne o time que irá a campo. A equipe vive situação confortável no Grupo C, com 10 pontos. Há ainda o jogo contra a Inter de Limeira, válido pela primeira rodada e que foi adiado por causa da pré-temporada são-paulina nos Estados Unidos.

O Mirassol espera surpreender e aumentar a sequência de vitórias. O time do interior disputa a liderança do Grupo A com o Corinthians. Se vencer, a equipe de Eduardo Barroca supera os corintianos e volta à ponta. Além disso, também pode assumir a primeira posição geral do Paulistão, caso some mais três pontos, chegando a 18.

O time formado por veteranos como David Braz, Reinaldo, Zeca e Léo Gamalho, anunciou mais um medalhão nessa semana. Foi anunciado o goleiro Walter, ex-Corinthians, de 37 anos. O titular, contudo, é Alex Muralha, eleito melhor jogador da partida contra o Velo Clube, na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL