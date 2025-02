Santos fecha primeiros patrocínios após retorno de Neymar

O Santos fechou seus primeiros contratos de patrocínio desde o retorno de Neymar. Ter o astro no elenco foi determinante para o acordo com a Havan, rede varejista cujo proprietário é o controverso empresário Luciano Hang, que anunciou no fim de 2022 que deixaria de investir no esporte brasileiro por causa do "momento econômico e político que o Brasil vive", fazendo referência, à época, à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas depois mudou de ideia. O acordo, com duração inicial de um ano, é para a Havan estampar sua marca na barra frontal da camisa.

O clube também assinou contrato de dois anos com a seguradora Loovi, que estampará sua marca nos números das camisas dos jogadores da equipe profissional masculina, feminina e categorias de base. A parceria com a seguradora, diz o Santos, trará uma benefícios para os sócios do clube, que poderão desfrutar de vantagens e experiências e participar de ações promocionais, ativações e iniciativas conjuntas.

A estreia de ambos os patrocinadores será já nesta quarta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. A data do início das parcerias coincide com o aniversário de Neymar e também com a reestreia do atleta, que deve jogar ao menos 30 minutos.