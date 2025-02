Roma e Eintracht Frankfurt sofrem punições da Uefa por comportamento hostil de torcedores

A Roma e o Eintracht Frankfurt foram alvos de punições por parte da Uefa em função do comportamento "inadequado" de seus torcedores em um jogo válido pela Liga Europa.

A equipe italiana foi acusada por perturbação da multidão e também de outros incidentes com torcedores rivais na vitória por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na rodada final dos jogos da fase de classificação da competição.

Dois setores da parte norte do estádio Olímpico da Roma agora devem ser interditados para a partida diante do Porto, que está marcada para acontecer no dia 20 de fevereiro, pelo compromisso de volta dos playoffs das oitavas de final.