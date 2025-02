Presidente do Sport nega vínculos com organizadas após briga entre torcidas

O presidente do Sport, Yuri Romão, negou qualquer vínculo do clube pernambucano com torcidas organizadas. O dirigente rebateu declarações do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, que disse na segunda-feira que clubes do Estado tem ligações estreias com as organizadas.

"O Ministério Público vem nos cobrando sobre esse rompimento com as organizadas, mas eu não posso romper com aquilo que não temos elo. Nós não temos elo com essas torcidas. Não temos nenhum vínculo com as torcidas chamadas organizadas ou tidas como violentas, como disse o MP (Ministério Público), isso eu posso garantir", declarou Romão.

"Inclusive, eu sou muito criticado por isso. Por exemplo, temos algumas torcida que eu gostaria até de apoiar mais, com causas sociais ou propósitos legais, mas como é um decisão diretiva, acabamos não tendo elo com nenhuma", afirmou o presidente do Sport.