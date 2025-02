Ponte Preta enfrenta o Noroeste para atingir 'pontuação mágica' contra a queda no Paulistão

A Ponte Preta está próxima do seu primeiro objetivo na temporada: garantir a sua permanência na elite do Campeonato Paulista. Por isso, ganha importância o compromisso diante do Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela sétima rodada, no qual, vencendo, atinge a pontuação mágica.

O time dirigido por Alberto Valentim vem de vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, fora de casa, e com nove pontos, ocupa a terceira colocação no Grupo D. A "marca de corte" no estadual deve ser de 12 pontos.

Também lutando pelo mesmo objetivo, o Noroeste vem de derrota para o Corinthians, por 2 a 1, jogando em Itaquera. Com seis pontos, é o terceiro do Grupo C e o 10º colocado geral, com uma distância de dois pontos para a zona de rebaixamento.