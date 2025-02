Newcastle bate o Arsenal e buscará o inédito título da Copa da Liga Inglesa

Derrotado em seus domínios na ida, por 2 a 0, o Arsenal não tinha outra saída senão atacar. E, por consequência, dar campo ao Newcastle. Com somente quatro minutos, a torcida do Newcastle já vibrava um gol. Saída errada do goleiro Raya e Gordon lançou Isak, que bateu no ângulo. Após longa consulta ao VAR, o impedimento acabou invalidando o lance.

O Arsenal, contudo, estava assustado. E demorou a atacar com qualidade. Quando o fez, viu Odegaard errar o alvo e o Newcastle responder com maestria. Gordon novamente encontrou Isak livre, mas a batida terminou no travessão. No rebote, o livre Murphy mandou às redes vazias para ampliar a já cômoda vantagem.

O time londrino pouco fazia e ainda teve uma enorme perda com somente 36 minutos. O brasileiro Martinelli sentiu lesão muscular no posterior da coxa esquerda e acabou substituído.

O Newcastle garantiu a classificação logo aos seis minutos da etapa final. Saída equivocada de jogo do Arsenal, Raya mandou na 'fogueira' ao defensor e a bola dividida sobrou para Gordon anotar o segundo gol. Mikel Arteta não escondeu seu descontentamento na beirada do campo, com cara de poucos amigos.

O gol rápido transformou o jogo em um treino de luxo para as equipes. Enquanto o Newcastle administrava a vantagem e apenas fazia o tempo passar, o Arsenal apenas queria um gol de honra no confronto para evitar uma vexame maior. Mas pouco fez no setor ofensivo e amargou uma dura eliminação por 4 a 0 no agregado.