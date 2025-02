Internacional vence a quarta seguida e segue invicto antes do Grenal no Gaúcho

O Internacional manteve a invencibilidade no Campeonato Gaúcho, ao vencer o Brasil de Pelotas por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela quinta rodada. Esta foi a sua quarta vitória seguida, porque antes passou por Juventude, Avenida e São José. Com isso, vai com moral elevado para o Grenal marcado para o próximo sábado, às 21h30, na Arena Grêmio.

Focado no duelo contra o seu maior rival, o técnico Roger Machado poupou vários titulares como Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick, que sequer foram relacionados. Os atacantes Wesley e Borré começaram no banco. Mesmo com um time mesclado, o Inter não teve dificuldades e venceu com autoridade, com gols de Rogel, Vitinho e Enner Valência.

Após este novo resultado positivo, o Internacional segue invicto e lidera o Grupo B com 13 pontos, quatro a mais que o Caxias, segundo colocado. Já o Brasil de Pelotas, que vinha de vitória sobre o São José, permanece com cinco pontos no Grupo C, na briga para avançar à semifinal.