Fluminense derruba invencibilidade do Vasco, cola no G-4 do Carioca e dá respiro a Mano Menezes

Não há mais equipes invictas no Campeonato Carioca. A última a perder foi o Vasco, que nesta quarta-feira foi totalmente envolvido pelo Fluminense e caiu, de virada, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília. Com direito a "olé" nos minutos finais, o time tricolor ressurge na competição ao colar no G-4 e dar um enorme respiro ao ameaçado técnico Mano Menezes.

Mesmo sofrendo um gol de Philippe Coutinho no primeiro minuto, o Fluminense mostrou-se melhor organizado o jogo todo e, com méritos, somou sua segunda vitória na Taça Guanabara, subindo para a sexta colocação e voltando a sonhar com classificação às semifinais.

Ao Vasco fica a lição que precisa competir com os times mais fortes se quiser algo na competição. Em dia de assumir a liderança, a equipe amarga uma dura derrota em jogo no qual fez um segundo tempo horroroso. Para piorar, ainda perdeu Coutinho, com lesão muscular.