Flamengo retoma Carioca contra a Portuguesa após conquistar a Supercopa Rei, de olho no G-4

Diante do rubro-negro, o volante João Paulo volta a estar à disposição e deve retornar ao time titular. Peça fundamental no meio-campo, ele não foi relacionado para a última partida por estar cumprindo suspensão. Reserva no último jogo por conta de um desgaste muscular, o atacante Romarinho também deve voltar. A expectativa é que ele seja a referência ofensiva ao lado de Joãozinho e Lohan.

Em contrapartida, o zagueiro Ian Carlo, titular absoluto e referência no setor, foi punido com um cartão vermelho no duelo contra o Nova Iguaçu. Ele é o principal desfalque do técnico Douglas Ferreira.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

PORTUGUESA-RJ - Vinícius Machado; Joazi, Victor Pereira, Thomás Kayck e MV; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Lohan, Romarinho e Joãozinho. Técnico: Douglas Ferreira.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Danilo, João Victor, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.