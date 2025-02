Endrick na Inglaterra? West Ham tentou contratação, mas Real Madrid barrou

Pouco aproveitado pelo Real Madrid, Endrick despertou o interesse do West Ham, da Inglaterra, que insistiu pela contratação do atacante nesta janela de transferências. O time merengue, porém, recusou a investida.

Segundo apurou a reportagem, nas últimas semanas o clube inglês avançou — junto ao Real Madrid e ao estafe do atleta — para convencer Endrick da negociação. Mas nenhuma das partes se mostrou interessada na negociação neste momento. A janela de transferências fechou na última segunda-feira (3).

Endrick entende que ainda tem o que mostrar no Real Madrid e evoluir ao lado do técnico Carlo Ancelotti. Nesta temporada, marcou quatro gols em 19 jogos. Além disso, nesta quarta-feira (5), o atacante pode ser titular no duelo com o Leganés, já que Mbappé e Bellingham serão desfalques no clube merengue. Ele entende que poderá ganhar mais espaço e minutos com o passar de tempo - e sua evolução nos treinamentos.