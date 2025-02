Endrick marca, Real Madrid sofre, mas vence Leganés pelas quartas de final da Copa do Rei

Assustado com o volume de jogo do gigante espanhol, o time anfitrião "deu" um gol de presente para o rival. Em nova troca de passes, que mais uma vez teve a participação e Rodrygo, Brahim fez o domínio e foi desarmado. O corte da zaga, porém, acabou encontrando Endrick, que estufou a rede e aumentou a vantagem do Real para dois gols com 24 minutos.

Diante de tamanha facilidade, o Real Madrid se acomodou, relaxou na marcação e permitiu que o Leganés entrasse na partida. Aos 38, após um chute de Juan Cruz, a bola bateu na mão de Jacobo Ramón e o juiz marcou pênalti. O próprio Juan Cruz foi para a cobrança e diminuiu o placar.

O gol marcado pelo adversário fez Ancelotti rever sua estratégia para o segundo tempo. Vini Jr, que seria "preservado", entrou na segunda etapa na vaga de Rodrygo. A mudança até tornou o Real mais perigoso. No entanto, quem balançou a rede e chegou ao empate foi o Leganés.

Autor do primeiro gol, Juan Cruz voltou a brilhar. Ele arriscou um chute da entrada da grande área, a bola desviou em Mendy e enganou o goleiro Lunin, que caiu no outro canto: 2 a 2 aos 13.

A partida ficou franca e os dois times passaram a empilhar oportunidades de movimentar o marcador. Mais presente no campo ofensivo, o Real chegou a acertar a trave em cavadinha de Brahim aos 30.

Na sequência, o goleiro Lunin foi obrigado a sair da área, disputar bola de cabeça com o atacante do Leganés e depois dar um chutão para frente a fim de aliviar o perigo.