Em situação ruim no Campeonato Paulista, com apenas uma vitória em sete jogos e correndo riscos de rebaixamento, o Red Bull Bragantino anunciou um novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-direito uruguaio Agustín Sant'Anna, de 27 anos, que estava no River Plate, da Argentina.

O reforço assinou contrato até dezembro de 2027. Com passagens por Club Atlético Cerro, Nacional, Deportivo Maldonado e Defensor Sporting, todos do Uruguai, o lateral vinha atuando no futebol argentino nas duas últimas temporadas, por Defensa y Justicia e River Plate. Além disso, em 2017, conquistou o título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção uruguaia.

Feliz pelo desfecho, ele falou sobre a decisão em atuar no futebol brasileiro. "O que mais me motivou a vir para o Red Bull Bragantino foi o interesse do clube. Isso gerou confiança desde o primeiro momento e foi fundamental para minha decisão. Algo muito importante para mim é poder jogar em uma das melhores ligas do mundo", disse o jogador.