Depay é condenado a 4 meses de prisão em Mônaco por dirigir embriagado

Com passagens por Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid, Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2025. Ele estava livre no mercado e o time do Parque São Jorge assinou contrato com o jogador sem a necessidade de compensação financeira a outro clube.

O astro da seleção holandesa foi um dos protagonistas da arrancada do time corintiano no Brasileirão do ano passado, quando a equipe emplacou nove vitórias consecutivas e saiu da zona de rebaixamento direto para uma classificação à Copa Libertadores. O jogador acumula 18 jogos e sete com gols pelo time paulista.