Cristiano Ronaldo faz 40 anos como artilheiro revigorado e almejando milésimo gol

O português também mantém um estilo de vida saudável, sem ingestão de bebidas alcoólicas ou consumo de cigarros. Ele possui uma rígida rotina de exercícios aeróbicos e de força, essencial para não ganhar gordura e ter a energia necessária para competir em alto nível.

"Depois do jantar, havia diversas sobremesas: torta de maçã, brownies, sorvetes... Mas ninguém se atreveu a pedir", disse o ex-goleiro Lee Grant, ex-companheiro do português no Manchester United, à rádio inglesa TalkSport. "Um companheiro me perguntou o que tinha no prato do Cristiano. Era o prato mais saudável que você pode imaginar. Tinha quinoa, abacate e alguns ovos cozidos", contou.

Os refrigerantes e doces estão fora da dieta de Cristiano Ronaldo. Segundo o tabloide inglês The Sun, o craque realiza seis refeições ao longo do dia. No café da manhã, presunto, queijo e iogurte desnatado. Mais tarde, frango e salada. A terceira refeição é baseada em atum, azeitonas, ovos e tomate. Antes de jantar, ele faz um lanche de torradas com abacate e outras frutas. As últimas duas refeições são com frutos do mar e salada.

Outro hábito pouco comum tem relação com a forma como ele encontrou para descansar. Cristiano Ronaldo dorme cinco vezes ao dia, com ciclos de sono de 90 minutos cada, como se fossem partidas de futebol. O método ele aprendeu com Nick Littlehales, conhecido como guru do sono, e que já trabalhou com atletas de grandes clubes europeus, como Manchester City e Real Madrid. O português também para de olhar para as telas uma hora e meia antes de dormir.

SUCESSO FORA DAS QUATRO LINHAS

Além da carreira bem-sucedida como atleta, Cristiano Ronaldo se aventura como empreendedor fora do futebol. Ele é a pessoa pública com mais seguidores no Instagram, com 631 milhões, e atingiu mais de 1 bilhão de fãs, somada todas as plataformas, no final do ano passado. O números do craque se potencializaram ainda mais depois do lançamento de seu canal no YouTube, o UR Cristiano, que traz conteúdos exclusivos, vídeos e entrevistas envolvendo o jogador, a família e seu entorno.