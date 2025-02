Corinthians tenta avançar com RCE enquanto lida com acusações de fraude feitas por empresário

O QUE DIZ O CORINTHIANS?

Em manifestação enviada à Justiça, a defesa do Corinthians, encabeçada pelos advogados Elias Mubarak, afirma que os requisitos para o processamento do RCE sequer deveriam estar sendo suscitados nos autos. Isso porque a análise prévia das condições foi realizada pelo TJSP, e qualquer insatisfação deveria ser remetido ao tribunal. Contudo, o prazo para apresentação de recurso se encerrou em 22 de janeiro.

A defesa destaca ainda estar em vigor o período para apresentação do plano, e que, em ato de boa fé, apresentou todas as demonstrações financeiras dos últimos três exercícios, incluindo 2024, ao contrário do que a credora alega. Os representantes do Corinthians também negam as acusações de que a agremiação se beneficia de "supostas cessões fiduciárias" para fraudar o RCE.

"Tais alegações não passam de falácias, que visam apenas tumultuar e incutir dúvidas e desconfianças sobre o procedimento requerido pelo clube. Se a real intenção do Corinthians fosse fraudar credores, por qual motivo o clube ingressaria com o pedido de instauração de RCE para - justamente - pagar suas obrigações diretamente aos seus credores?", dizem os advogados do clube na manifestação.

"Fica evidenciado pela conduta do referido credor é que pretende utilizar este processo com o único objetivo de pressionar indevidamente o Requerente e, pior, apenas satisfazer seus anseios pessoais indo de encontro com o interesse do coletivo de credores que possuem créditos em face do Requerente, além de causar evidentes prejuízos para a manutenção das atividades do clube, colocando em risco a manutenção das centenas de empregos gerados pelo requerente", completam.

A defesa do clube também reclamou do fato de a Link Esporte e Assessoria não estar disposta a uma negociação, e criticou o pedido de bloqueio a valores que seriam destinados à Caixa.