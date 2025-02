Chamada eletrônica de linha será uma das novidades da atual edição do Rio Open

A Chamada Eletrônica de Linha, que se tornou obrigatória em todo o circuito da ATP a partir de 2025, estará presente nesta 11ª edição do Rio Open, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Rio.

A novidade (Eletronic Line Calling, ou ELC)substitui os tradicionais juízes de linha e avisa quando a bola vai fora, além de indicar se houve foot fault do jogador, caso ele pise na linha de fundo na hora do saque.

"O ELC Live é uma tecnologia que finalmente poderá ser usada no saibro. Seremos apenas o segundo torneio a usar esse sistema e torcemos para que o público goste da inovação. Em breve, o sistema deixará a transmissão e a experiência do fã de tênis ainda mais rica, com inúmeros dados e estatísticas geradas automaticamente", afirmou Lui Carvalho, diretor do Rio Open.