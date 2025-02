Campeão da MotoGP sofre forte acidente, tem fraturas e passará por cirurgias

Atual campeão da MotoGP, o piloto Jorge Martín sofreu um forte acidente nesta quarta-feira, durante os testes da categoria em Sepang, na Malásia. O espanhol foi encaminhado ao hospital, onde foram constatadas fraturas na mão direita e no pé esquerdo. Com as lesões, ele foi vetado do restante dos testes de pré-temporada da MotoGP.

De acordo com a categoria, Martín não sofreu nenhum ferimento na cabeça, após forte impacto no chão no momento do acidente. Exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética descartaram qualquer lesão no cérebro. O piloto será transferido para a Espanha para fazer as cirurgias na mão e no pé, ainda nesta semana.

Martín perdeu o controle de sua moto na curva 2 do Circuito de Sepang e foi arremessado para o alto, a cerca de dois ou três metros de altura, antes de se chocar com força com o asfalto. Ele acertou a cabeça no chão com tanto impacto que a viseira do seu capacete se soltou. Arrastado pelo asfalto até perder velocidade, o piloto espanhol pareceu desacordado por alguns segundos até ser socorrido.