Bruna Biancardi revela mensagem romântica de Neymar em post: 'Sou seu vulgo malvadão'

Neymar treinou com o elenco nos últimos dois dias, em preparação para o duelo com o Botafogo-SP. Apresentado na última sexta-feira, esperava-se que estivesse nas tribunas do estádio contra o São Paulo, mas ele acompanhou o duelo de sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atacante ainda não se mudou para Santos e viaja de helicóptero para os treinamentos no CT Rei Pelé com o elenco santista.

A tendência é de que Neymar comece a partida contra o Botafogo-SP no banco de reservas. Em 2024, o atacante se recuperou de lesão enquanto defendia o Al-Hilal, mas disputou apenas duas partidas na Arábia Saudita. Somando, ele teve 42 minutos em campo - sem contabilizar os acréscimos.

"Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê", continuou Bruna. A família do atacante esteve presente em sua apresentação, na última semana, na Vila Belmiro. "Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje."