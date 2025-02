Após perder assento para Bortoleto, piloto chinês vira reserva da Ferrari

Após perder seu assento na Sauber para o brasileiro Gabriel Bortoleto, Guanyu Zhou foi anunciado nesta quarta-feira como reserva da Ferrari para a temporada 2025 da Fórmula 1. O primeiro piloto chinês da categoria está voltando ao time italiano após integrar sua academia por quatro anos, entre 2015 e 2018.

Zhou vai dividir as funções de reserva com outro ex-piloto da Sauber, o italiano Antonio Giovinazzi, que correu pela última vez na F-1 em 2021 e é um reserva de longa data que ainda não pilotou pela equipe. Na prática, o chinês deve ser a primeira opção do time italiano caso Charles Leclerc ou Lewis Hamilton não possam vir a correr.

O chinês de 25 anos correu pela primeira vez na F-1 em 2022 pela então equipe Alfa Romeo, antes de voltar a usar o nome Sauber. Seu melhor resultado foi o oitavo lugar e ele tem um forte apoio comercial e de patrocínio na China.